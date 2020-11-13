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محافظ التحلية :خلال 24 شهر سيصبح إجمالي إنتاج المؤسسة والقطاع الخاص ما يزيد عن 10.4 مليون متر مكعب باليوم
http://almnatiq.net/?p=921414
الدمام - فهد المريخي

قال معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  المهندس عبدالله العبدالكريم  بانه خلال 4 سنوات فقط قفز إجمالي إنتاج المياه المحلاة من المؤسسة والقطاع الخاص من 5,3 إلى 7,9 مليون متر مكعب في اليوم، مضيفاً بوجود قدرات إنتاجية تحت الإنشاء حاليا تتجاوز 4 مليون متر مكعب في اليوم ليصبح باذن الله خلال اقل ٢٤ شهر اجمالي الانتاج ما يزيد عن 10,4 مليون متر مكعب باليوم

جاء ذلك خلال ‏سلسلة من التغريدات عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي تويتر  والذي شارك المتابعين  بعض من الإنجازات الضخمة لهذا الوطن والتي تحققت بتوفيق الله لمنظومة قطاع المياه في الإنتاج والنقل واتت بتوجيه حكيم وانفاق سخي وحرص كبير على تسارع التنمية من حكومتنا الرشيدة بقيادة ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ وسمو ولي عهده الأمين  حفظهما الله

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