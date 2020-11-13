مسؤول أوروبي: السعودية تبذل جهودا كبيرة بمكافحة الإرهاب

المناطق - وكالات

أكد منسق شؤون مكافحة الإرهاب في أوروبا، اليوم الجمعة، أن السعودية تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب.

وكان ولي العهد قال في كلمة له أمس، “خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وأفكار متطرفة”.

وقال جيل دي كيركوف وفقا لـ “للعربية”، أن التهديدات الأمنية كبيرة في أوروبا رغم تفكيك تنظيم داعش.

كما أضاف “العمليات الإرهابية في أوروبا ينفذها محليون”.

تحت حكم القانون

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أنه “لو عملت كل الدول الأوروبية سويا فإن أوروبا ستكون قوية”، وذلك بعد عقد الاجتماع الافتراضي لوزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب.

وقال زيهوفر الجمعة: “نحن موحدون في قيمنا ولن ندع أحدا يفرقنا”، مشدداً: “تحت حكم القانون سنواجه التطرف بكل إمكانياتنا”.

إلى ذلك أضاف: “نحن نعمل على حماية حدودنا الخارجية في أوروبا، يجب أن نعلم من يدخل أوروبا ومن يخرج منها”، لافتاً إلى أن “تبادل المعلومات بين دول الاتحاد مهم جداً حول الداخلين والخارجين إلى أوروبا”.

كما أشار إلى أن “المفوضية الأوروبية ستقدم في ديسمبر خطة عمل لمكافحة الإرهاب”.