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بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ

بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ

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بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ

بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ
http://almnatiq.net/?p=921423

صدر أمر سام كريم يقضي بأن ترتبط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها.
ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بهذه المناسبة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام بالملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق.
وعبر عن الشكر لمعالي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه الكبير للهيئة في مرحلة تأسيسها وتذليل الصعوبات والتحديات لتنطلق الهيئة بمهامها وتحقق أهدافها، مرحباً بمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، سائلاً الله له التوفيق.
ويأتي الأمر الكريم بعد مضي 30 شهراً على تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية حيث كانت مرتبطة تنظيمياً “سابقاً ” بمعالي وزير التجارة، وقد شهدت في تلك الفترة العديد من الإنجازات المتمثلة بإنشاء وتأسيس الهيئة ونقل اختصاصات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمجالات الملكية الفكرية لما لها من آثار اقتصادية وتنموية على الوطن والمجتمع، إضافة إلى حفظ الحقوق الإبداعية وتنميتها بمختلف مجالاتها وقدرتها على جذب الاستثمار، وتعد الهيئة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.

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