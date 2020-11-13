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” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب

” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب
http://almnatiq.net/?p=921426
المناطق - الرياض

أنقذ فريق طبي متخصص بقسم جراحة الصدر  بمستشفى الملك سلمان التابع للتجمع الصحي الاول بالمنطقة الوسطى حياة شاب عشريني ، اثر تعرضه لطعنة نافذة في القلب ، كادت أن تنهي حياته ، حيث حضر للطوارىء وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وخلل بعلاماته الحيوية .
وفي التفاصيل تعرض الشاب لطعنه في القلب من الناحيه اليسري للصدر ، وفور وصوله المستشفى نقل  في الحال إلى غرفة العمليات ، حيث اجريت له جراحة عاجلة تم خلالها فتح الصدر من الجهة اليسرى وتم عمل تدليك داخلي للقلب وعاد القلب للنبض ، كما تبين خلال العملية وجود تجمع دموي بالغشاء البلوري وتجمع دموي بغشاء التامور حول القلب، مع وجود جرح قطعي نافذ بالبطين الأيمن وقام الفريق الطبي بالسيطرة على النزيف وإزالة التجمعات الدموية بفضل من الله ، و تم ايقاف النزيف وتكللت العملية بالنجاح، والمريض بحالة صحية مستقرة وهو تحت الملاحظة .

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