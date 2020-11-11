أمير نجران: حديث سمو ولي العهد بشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم

وصف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالبشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم.

وقال سموه:” إن حديث سمو ولي العهد اتسم بالشفافية التي سنّها منهجًا في التعامل مع شعبه، وانطلق برسالة طمأنينة لعموم الشعب، بأن الطموحات سامية، والاتجاه نحو المستقبل مدروس، وبلوغه سهل بإرادة القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ وبتفاعل المجتمع السعودي “.

وأكد سمو أمير منطقة نجران، أن حديث سمو ولي العهد لا يصدر إلا عن شخصية متفردة، وقائد فذ، فالحديث عن الواقع بهذا الوضوح، وبلغة الصراحة، وفي موضوعات ذات حساسية، تتعلق بالتحديات والمعضلات، وبهيكلة أجهزة الدولة، وبقضايا الفساد والبطالة والإرهاب، يستحيل أن يصدر من أي مسؤول رفيع في أي دولة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًا وفخرًا وذخرًا للوطن والمواطن.