احدث الأخبار

أمير نجران: حديث سمو ولي العهد بشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم
منطقة نجران
 ” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب
منطقة الرياض
 بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ
أبرز المواد
 مسؤول أوروبي: السعودية تبذل جهودا كبيرة بمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ويصدر بيانا جديدا
أبرز المواد
 محافظ التحلية :خلال 24 شهر سيصبح إجمالي إنتاج المؤسسة والقطاع الخاص ما يزيد عن 10.4 مليون متر مكعب باليوم
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية: تصريح ولي العهد بين دور المواطن السعودي في صناعة التغيير
المنطقة الشرقية
 التدريب التقني والمهني بتبوك تقيم ندوة افتراضية عن تأثير الأزمات
منطقة تبوك
 أمير تبوك : حديث ولي العهد يؤكد على التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية: تصريح ولي العهد حمل البشرى بمزيد من النجاحات والمنجزات
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 957 جولة رقابية وترصد 35 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق
المنطقة الشرقية
 رئيس ديوان المظالم: الخطاب الملكي الكريم يؤكد على النهج الثابت للمملكة واستمرار العطاء والنماء وفق رؤية استراتيجية
أبرز المواد
أمير نجران: حديث سمو ولي العهد بشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم

أمير نجران: حديث سمو ولي العهد بشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم

منطقة نجران
” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب

” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب

منطقة الرياض
بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ

بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ

أبرز المواد
مسؤول أوروبي: السعودية تبذل جهودا كبيرة بمكافحة الإرهاب

مسؤول أوروبي: السعودية تبذل جهودا كبيرة بمكافحة الإرهاب

أبرز المواد

أمير نجران: حديث سمو ولي العهد بشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم

أمير نجران: حديث سمو ولي العهد بشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم
http://almnatiq.net/?p=921429

وصف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالبشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم.
وقال سموه:” إن حديث سمو ولي العهد اتسم بالشفافية التي سنّها منهجًا في التعامل مع شعبه، وانطلق برسالة طمأنينة لعموم الشعب، بأن الطموحات سامية، والاتجاه نحو المستقبل مدروس، وبلوغه سهل بإرادة القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ وبتفاعل المجتمع السعودي “.
وأكد سمو أمير منطقة نجران، أن حديث سمو ولي العهد لا يصدر إلا عن شخصية متفردة، وقائد فذ، فالحديث عن الواقع بهذا الوضوح، وبلغة الصراحة، وفي موضوعات ذات حساسية، تتعلق بالتحديات والمعضلات، وبهيكلة أجهزة الدولة، وبقضايا الفساد والبطالة والإرهاب، يستحيل أن يصدر من أي مسؤول رفيع في أي دولة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًا وفخرًا وذخرًا للوطن والمواطن.

روابط ذات صلة

العصيمي يعقد اجتماعاً مع مراقبي المساجد في نجران

العصيمي يعقد اجتماعاً مع مراقبي المساجد في نجران
أمير منطقة نجران يفتتح طريق الحصينية – يدمة

أمير منطقة نجران يفتتح طريق الحصينية – يدمة
أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة

أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*