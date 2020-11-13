احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية: حديث سمو ولي العهد خارطة طريق مبشرة لمستقبل الوطن
منطقة الحدود الشمالية
 نائب أمير جازان : حديث سمو ولي العهد تجسيداً للرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن
منطقة جازان
 أمير جازان: حديث ولي العهد يحمل تطلعات عميقة ويرسم مستقبل المملكة
منطقة جازان
 حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا
أبرز المواد
 أمير الجوف : حديث سمو ولي العهد أكد على قيمة الإنسان وأنه الركيزة الأساسية لمواصلة الخير والنماء
منطقة الجوف
 أمير نجران: حديث سمو ولي العهد بشرى بمستقبل تتميز فيه بلادنا بين العالم
منطقة نجران
 ” مستشفى الملك سلمان ” ينقذ شاباً تعرض لطعنة في القلب
منطقة الرياض
 بأمر سام … الملكية الفكرية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ
أبرز المواد
 مسؤول أوروبي: السعودية تبذل جهودا كبيرة بمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ويصدر بيانا جديدا
أبرز المواد
 محافظ التحلية :خلال 24 شهر سيصبح إجمالي إنتاج المؤسسة والقطاع الخاص ما يزيد عن 10.4 مليون متر مكعب باليوم
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية: تصريح ولي العهد بين دور المواطن السعودي في صناعة التغيير
المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية: حديث سمو ولي العهد خارطة طريق مبشرة لمستقبل الوطن

أمير الحدود الشمالية: حديث سمو ولي العهد خارطة طريق مبشرة لمستقبل الوطن

منطقة الحدود الشمالية
نائب أمير جازان : حديث سمو ولي العهد تجسيداً للرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن

نائب أمير جازان : حديث سمو ولي العهد تجسيداً للرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن

منطقة جازان
أمير جازان: حديث ولي العهد يحمل تطلعات عميقة ويرسم مستقبل المملكة

أمير جازان: حديث ولي العهد يحمل تطلعات عميقة ويرسم مستقبل المملكة

منطقة جازان
حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا

حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا

أبرز المواد

أمير الجوف : حديث سمو ولي العهد أكد على قيمة الإنسان وأنه الركيزة الأساسية لمواصلة الخير والنماء

أمير الجوف : حديث سمو ولي العهد أكد على قيمة الإنسان وأنه الركيزة الأساسية لمواصلة الخير والنماء
http://almnatiq.net/?p=921433
المناطق - واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي أكد فيه حرصه على مستقبل الوطن وشعبه الذي استشهد فيه من خلال ما ذكره من أرقام رسمتها رؤية المملكة 2030، تحقق من خلالها الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .
وقال سموه: “إن حديث سمو ولي العهد أكد على قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء، وأشار إلى التطور الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها.
ولفت سمو أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث سمو ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت اليوم فعليا شريكا للرجل في تنمية الوطن دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.
ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

روابط ذات صلة

تفاعلاً مع القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة جامعة الجوف تقدم محاضرات تثقيفية

تفاعلاً مع القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة جامعة الجوف تقدم محاضرات تثقيفية
أمير الجوف: الخطاب الملكي جاء لتطوير السياسة الداخلية والخارجية للمملكة

أمير الجوف: الخطاب الملكي جاء لتطوير السياسة الداخلية والخارجية للمملكة
رئيس جامعة الجوف يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

رئيس جامعة الجوف يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*