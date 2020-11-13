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نائب أمير جازان : حديث سمو ولي العهد تجسيداً للرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن

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أمير جازان: حديث ولي العهد يحمل تطلعات عميقة ويرسم مستقبل المملكة

أمير جازان: حديث ولي العهد يحمل تطلعات عميقة ويرسم مستقبل المملكة
http://almnatiq.net/?p=921440
جازان - فضة عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاء شاملاً ومباشراً وموضحاً لتطلعات وسياسة هذه البلاد ومصلحة الوطن والمواطن من خلال توفير الحياة الكريمة لكل من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة.
وقال سمو أمير جازان:” لقد أبرز سمو ولي العهد وبكل شفافية آلية السير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، رغم كافة التحديات والظروف التي يمر بها العالم، وأكد المضي في محاربة الفساد والقضاء عليه، ودعم الاقتصاد بموارد مختلفة غير نفطية، واستغلال كافة الفرص والمواقع السياحية والثقافية والترفيهية لرفع الناتج، وتوفير فرص عمل لشباب وفتيات الوطن”، مشدداً على ما يقدم من جهود لتعزيز وتطوير كافة القطاعات الأمنية والحكومية لضمان مواكبة التقدم الرقمي والإلكتروني العالمي والذي وضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة.
وبين إن حديث سمو ولي العهد كشف حجم العمل الحقيقي والمتواصل في كافة الاتجاهات وعلى مستوى الأصعدة للوصول إلى المنجزات على أرض الواقع وفق خطط واضحة، مستشرفاً ملامح المستقبل المشرق لهذا الوطن، يشهد بها الجميع مع التحول الوطني 2020، في ظل القيادة الرشيدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.

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