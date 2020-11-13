أمير الحدود الشمالية: حديث سمو ولي العهد خارطة طريق مبشرة لمستقبل الوطن

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي بعث التفاؤل، نحو الحاضر المزدهر و الغد الأجمل وكشف بجلاء التحديات التي استطاعت المملكة تجاوزها مؤخراً ، واشتمل على سياسة المملكة في نبذ التطرف والفساد والبطالة.

وقال سموه :” حديث ولي العهد تناول مختلف الجوانب التنموية والإصلاحية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وتضمنت إنجازات مشرِّفة، ومبادرات ضخمة شملت الجوانب الاقتصادية التي حققت فيها بلادنا بفضل الله ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مركزاً متقدماً بين أقوى الكيانات الاقتصادية في العالم، في ظل رؤية المملكة 2030، ومن ذلك نجاحها في زيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي مما خفف بعد توفيق الله من حدّة الخسائر التي سببتها جائحة كورونا، بعد تأكيد سموه أن المملكة واحدة من أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، كما نجحت في توحيد الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة خدمة للبشرية كافة”.

وأضاف سموه، إن حديث سمو ولي العهد أكد المستقبل الواعد و قوة المملكة الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق المنجزات وفق المؤشرات، مشيرًا إلى لغة الأرقام التي ظهرت جلياً في حديث سمو ولي العهد، أثبتت للعالم واقع الاتجاه الذي تسير عليه المملكة, وخارطة طريق مبشرة لمستقبل الوطن الاقتصادي، وتحمل بشائر خير لكل المواطنين، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الشريفين الحرمين, وسمو ولي عهده, وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.