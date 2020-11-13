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أمير القصيم : حديث سمو ولي العهد كشف عن منجزات عظيمة وسياسة حكيمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية والاستقرار الاقتصادي عبر لغة الأرقام بكل وضوح

أمير القصيم : حديث سمو ولي العهد كشف عن منجزات عظيمة وسياسة حكيمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية والاستقرار الاقتصادي عبر لغة الأرقام بكل وضوح
http://almnatiq.net/?p=921455
المناطق - بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ, والتي كشف من خلالها عن منجزات عظيمة وسياسة حكيمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية والاستقرار الاقتصادي عبر لغة الأرقام بكل وضوح , مؤكداً على أن طموح سموه الكبير والمستمد من توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ أسس تحولاً عظيماً تشهده المملكة, وجعل من كافة أبنائها أكثر تفاؤلاً لمسيرة الوطن وتقدمه في مختلف المجالات.

وقال سموه : إن حديث سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ أكد وعبر لغة الأرقام على أن المملكة بفضل من الله سبحانه, ثم بالقيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ استطاعت تجاوز العديد من المعوقات, وكانت من أفضل 10 دول في العالم في التعامل مع التبعات الاقتصادية جائحة كورونا في مجموعة العشرين, وأكد على أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساس في صناعة التغيير, والطاقة التي تعول عليها المملكة في تحقيق كافة النجاحات وصناعة مستقبل مشرق.

وأشار سمو أمير منطقة القصيم على أن كلمة سمو ولي العهد بيّنت بوضوح حجم الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال الثلاثة الأعوام الماضية, لتنطلق نحو التطور الشامل في كافة قطاعاتها, وأصبحت اليوم ـ ولله الحمد ـ أنموذجاً رائداً في التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية والأمنية ومحاربة التطرف والفساد, ولتواصل ريادتها على جميع الأصعدة, سائلاً المولى العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بعونه وتوفيقه ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

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