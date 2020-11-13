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الأمم المتحدة تنتخب خمسة أعضاء جدد لمحكمة العدل الدولية

الأمم المتحدة تنتخب خمسة أعضاء جدد لمحكمة العدل الدولية
http://almnatiq.net/?p=921464
المناطق - الرياض

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم، خمسة أعضاء جدد لمحكمة العدل الدولية – الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة -.
وأعلن رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، نتيجة التصويت الذي استمر ليومين.
وقال بوزكير عن التصويت الذي جرى بشكل متواز في الجمعية العامة ومجلس الأمن: “حصل المرشحون الخمسة التالية أسماؤهم على الأغلبية المطلقة في الهيئتين: يوجي إيواساوا (اليابان)، جورج نولتي (ألمانيا)، جوليا سيبوتيندي (أوغندا)، بيتر تومكا (سلوفاكيا)، وهانكين شو (الصين)، وبالتالي، أصبحوا أعضاء منتخبين في محكمة العدل الدولية، لمدة تسع سنوات”.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية تتألف من 15 قاضياً، وتتولى الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ويقع مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، وهي واحدة من ستة أجهزة رئيسة للأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، والأمانة العامة.
ومن بين هذه الهيئات الرئيسة الست، فإن محكمة العدل الدولية هي الوحيدة التي يقع مقرها خارج نيويورك.
ويُنتخب قضاة محكمة العدل الدولية من قبل كل من الجمعية العامة – التي تُمثل بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 – ومجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً.
ويتعيّن على المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات في الهيئتين، أي 97 صوتاً في الجمعية العامة، وثمانية في مجلس الأمن، ويتم إجراء الانتخابات لشغل خمسة مقاعد كل ثلاث سنوات.

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