منظمة الصحة: الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس مقلق جداً

المناطق- الرياض

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران، أن الوضع الوبائي كوفيد 19 بتونس مقلق جداً، نظراً للارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات والمرضى بالمستشفيات وحالات الوفاة المسجلة في الفترة الأخيرة.

وقال في تصريح له اليوم، إن الأمر يستدعي التزام كل الأطراف وخاصة المواطن للقيام بدوره في احترام الإجراءات كافة التي تضمنها البروتوكول الصحي العام، مشدداً على السلوك الفردي لمواجهة هذه الجائحة.

وأفاد المسؤول الأممي أن منظمة الصحة العالمية تسعى خلال هذه الفترة إلى إشعار شركائها الدوليين بضرورة تقديم الدعم اللازم لتونس، لتجاوز المرحلة الدقيقة التي تمر بها جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن تونس استفادت من دعم المنظمة ببعض التجهيزات المتعلقة بهذه الجائحة.