بعد إصابة صلاح بكورونا.. ماذا دار في زفاف شقيقه ليل الاثنين؟

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قبل أيام من إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد صلاح بفيروس بكوفيد-19، حضر لاعب ليفربول الإنجليزي حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وسط تجمع عائلي، مما أثار الشكوك حول إمكانية تعرضه للعدوى خلال الحدث، الأمر الذي ينفيه إسماعيل بدر مصور الزفاف.

وقبل ساعات أشار اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي إلى أن صلاح خضع لمسحة “كورونا” وأظهرت النتيجة إيجابية العينة، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، موضحًا أنه يتبع البروتوكول الطبي بعد تنسيق مع طبيب المنتخب محمد أبوالعلا مع نادي ليفربول، إلى جانب عزله داخل غرفته وعزل كل المخالطين.

وأكد مصور زفاف شقيق صلاح في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” على أن النجم المصري التزم بارتداء الكمامة خلال تواجده في الحفل العائلي، رغم عدم انتشار أقنعة الوجوه في المكان.

“الحضور اقتصر على أفراد العائلة فقط، الأعداد لم تزيد عن 80 شخصا، وأُقيم في مكان مفتوح مخصص لإتمام حفلات الزواج بمنطقة العبور، وبدت السعادة على الجميع”.. تفاصيل ذكرها مصور الزفاف لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف: “وصل صلاح من المطار إلى حفل الزفاف مباشرة، لم يتمكن من حضور بداية مراسم الفرح، جاء في النصف الثاني من الحدث، والتف حوله المقربون فقط من الأسرة”.

ونوه بدر وفقا لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن هداف ليفربول الإنجليزي اكتفى بإلقاء التحية على الحضور أو المصافحة باليد دون عناق أو اقتراب، مشددا على أنه يعتبر ما قيل عن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد “شائعة”، لأنه حرص على التباعد خلال الزفاف.

وذكر مصور الزفاف: “صلاح تخلى عن الكمامة لدقائق معدودة خلال اندماجه في الرقص مع شقيقه، ثم عاد لارتدائها سريعا ولم يخلعها مرة أخرى خلال تواجده في القاعة”.

وتابع: “محمود تريزيجيه لاعب المنتخب القومي وفريق أستون فيلا الإنجليزي، حضر رفقة صلاح وكان أكثر من اقتربوا منه طوال الفترة التي قضاها في الزفاف.

وبحسب بيان اتحاد الكرة المصري، فإن باقي أعضاء فريق المنتخب القومي جاءت مسحتهم سلبية من بينهم تريزيجيه، قبل أن يُزيل الاتحاد البيان وينشر تنويه جديد بأن معامل وزارة الصحة كشفت عن إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوغو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت.