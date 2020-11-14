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بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا

بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا
http://almnatiq.net/?p=921473
المناطق - الرياض

فاز جو بايدن في ولاية أريزونا معززاً انتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس (الخميس).
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الحزب الديمقراطي في هذه الولاية منذ 1996، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت قنوات «إن بي سي» و«إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن»، أن المرشح الديمقراطي فاز بفارق أكثر من أحد عشر ألف صوت في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة حادة.
وكانت قناة «فوكس نيوز» ووكالة «أسوشييتد برس» أعلنتا فوز بايدن في هذه الولاية في ليلة الانتخابات، ما أثار غضب خصمه الجمهوري دونالد ترمب.
وبعد فوزه في ولاية أريزونا، أصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخباً للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وما زال ترمب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات.
ولم يتم بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع في ولايتين هما كارولاينا الشمالية وجورجيا.

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