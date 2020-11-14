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العثور على “كنز عباسي” في مصر

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http://almnatiq.net/?p=921476
المناطق - الرياض

عثرت البعثة المصرية الروسية على “كنز” من الدنانير الذهبية، يعود للعصر العباسي، في موقع يعرف بـ”دير البنات” بمحافظة الفيوم.

وعثرت البعثة المصرية الروسية على 28 دينارا من الذهب، و5 قطع صغيرة من الدنانير، تعود جميعها للعصر العباسي، وقد كانت موضوعة داخل لفافة من الكتان، تم ربطها بخاتم من الطين يحمل رموزا غير واضحة.

ويشمل هذا الكشف الأثري، ‎16 دينارا و5 أجزاء من دنانير ذهبية من عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله، و10 دنانير من عصر الخليفة الراضي بالله، ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أسامة طلعت، إن هذا الكشف يعد من “أهم الاكتشافات” بالمنطقة، كونه الموسم الأول للبعثة المصرية الروسية بالجزء الشمالي من المنطقة الأثرية، وفق ما ذكر موقع صحيفة “الأهرام” المصرية.

يذكر أنه سبق أن عثر في نفس المنطقة على العديد من المومياوات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، مما يعكس الحقب التاريخية المتنوعة التي شهدتها، بين اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

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