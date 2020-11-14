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مصر تدين إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية لزورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة

مصر تدين إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية لزورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة

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مصر تدين إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية لزورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة

مصر تدين إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية لزورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة
http://almnatiq.net/?p=921489
المناطق - الرياض

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة نجم عنه اندلاع حريق في الخراطيم العائمة في منصة التفريغ التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، وذلك عقب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن في اعتراض وتدمير الزورقين.
وشدّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم على رفضها الكامل وشجبها لمثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة وشعبها وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية، مؤكدة تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب.

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