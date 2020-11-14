11.89 مليار ريال تسهيلات متاحة في سوق الأسهم السعودية .. الأعلى في 4 أعوام

المناطق - الرياض

نمت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم “شركات الوساطة” في سوق الأسهم السعودية، 11.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 11.89 مليار ريال مقارنة بالربع السابق له.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل أعلى مستوى في أربعة أعوام، أي منذ الربع الثالث من عام 2016، البالغ حينها نحو 15.18 مليار ريال.

و بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث نحو 8.02 مليار ريال بما يعادل 67.4 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء، وهي أعلى عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 6.52 مليار ريال، لتسجل بذلك التمويلات المستخدمة أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2016.

وعلى أساس سنوي، نمت التسهيلات المتاحة بنحو 27 في المائة كأعلى نمو سنوي في عامين، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة المماثلة يبلغ نحو 9.36 مليار ريال، فيما نمت التسهيلات المستخدمة نحو 30 في المائة على أساس سنوي بعدما كانت عند 6.19 مليار ريال.

و تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي للفصل الرابع على التوالي، حيث نمت في الربع الثاني بنحو 14 في المائة، ونحو 26 في المائة في الربع الأول، ونحو 17 في المائة في الربع الرابع من عام 2019.