بطولة جمال الجواد العربي تواصل فعاليتها في يومها الثاني بجدة

المناطق - الرياض

واصلت بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية فئة (ب) الحادية عشرة لجمال الجواد العربي 2020، منافستها في يومها الثاني بمزرعة الصواري بجدة، إذ تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة، وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية, ومنظمة الإيكاهو الدولية, .

وتنافسات 140 رأساً من الخيل في 7 فئات من الخامسة أفراس أعمار 7- 9 سنوات حتى الفئة التاسعة أمهار أعمار 3 سنوات وتأهل للنهائيات 14 جواداً.

وستختتم البطولة فعاليتها يوم غد بمشيئة الله بإقامة منافسات لـ 3 فئات بين 45 جواداً، بدايةً من الفئة العاشرة فحول أعمار 4 سنوات حتى الفئة الثانية عشر فحول 10 سنوات ومافوق و 6 نهائيات على النحو التالي : بطولة المهرات أعمار سنة وبطولة المهرات أعمار 2- 3 سنوات و بطولة الأفراس بالإضافة إلى بطولة الأمهار أعمار سنة وبطولة الأمهار أعمار 2 -3 سنوات وبطولة الفحول .