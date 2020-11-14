احدث الأخبار

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تفترب من الربع مليون
أبرز المواد
 بطولة جمال الجواد العربي تواصل فعاليتها في يومها الثاني بجدة
أبرز المواد
 أسوأ أسبوع للذهب منذ سبتمبر .. وتراجع الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات
أبرز المواد
 11.89 مليار ريال تسهيلات متاحة في سوق الأسهم السعودية .. الأعلى في 4 أعوام
أبرز المواد
 مصر تدين إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية لزورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 طريقة حسابية بسيطة تقيس مخاطر كورونا في كل مدينة
أبرز المواد
 المغرب يكشف تفاصيل العملية العسكرية في الكركرات
أبرز المواد
 العثور على “كنز عباسي” في مصر
أبرز المواد
 بعد إعلان فايزر.. خبير صحي أميركي يحذر من “التفاؤل المفرط”
أبرز المواد
 بايدن يعزز انتصاره بفوز «تاريخي» في أريزونا
أبرز المواد
 بعد إصابة صلاح بكورونا.. ماذا دار في زفاف شقيقه ليل الاثنين؟
أبرز المواد
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تفترب من الربع مليون

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تفترب من الربع مليون

أبرز المواد
بطولة جمال الجواد العربي تواصل فعاليتها في يومها الثاني بجدة

بطولة جمال الجواد العربي تواصل فعاليتها في يومها الثاني بجدة

أبرز المواد
أسوأ أسبوع للذهب منذ سبتمبر .. وتراجع الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات

أسوأ أسبوع للذهب منذ سبتمبر .. وتراجع الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات

أبرز المواد
11.89 مليار ريال تسهيلات متاحة في سوق الأسهم السعودية .. الأعلى في 4 أعوام

11.89 مليار ريال تسهيلات متاحة في سوق الأسهم السعودية .. الأعلى في 4 أعوام

أبرز المواد

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تفترب من الربع مليون

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تفترب من الربع مليون
كورونا
http://almnatiq.net/?p=921493
المناطق - الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194,610 إصابات مؤكدة و 1,147 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,508,864 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 242,216 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

بطولة جمال الجواد العربي تواصل فعاليتها في يومها الثاني بجدة

بطولة جمال الجواد العربي تواصل فعاليتها في يومها الثاني بجدة
أسوأ أسبوع للذهب منذ سبتمبر .. وتراجع الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات

أسوأ أسبوع للذهب منذ سبتمبر .. وتراجع الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات
مصر تدين إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية لزورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة

مصر تدين إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية لزورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*