هيئة الزكاة: 284.5 ألف مكلف خاضعون لضريبة القيمة المضافة

المناطق- الرياض

ذكرت هيئة الزكاة والدخل، أن عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بلغ 284468 شخصا في مناطق المملكة، حتى الآن.

وبحسب الهيئة، ينبغي للأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتهم الضريبية والإفصاح عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة. وفيما يتعلق بالضريبة الانتقائية، أوضحت أن عدد المنتجين الحاصلين على رخص مستودعات ضريبية حتى الآن بلغ 40 مكلفا كما بلغ عدد الإقرارات المقدمة للفترة “1 يناير إلى 31 أغسطس 2020” نحو 139 إقرارا.

ووفقا لـ”الاقتصادية” أشارت إلى أن النسبة العظمى من المكلفين الخاضعين للضريبة الانتقائية ملتزمون بتقديم إقراراتهم النمطية خلال المدد المحددة نظاما ولم يتم رصد مخالفات تستوجب العقوبات بشأن عدم الالتزام من قبل المكلفين “منتجي السلع الانتقائية”.

وأكدت الهيئة أن النظام يرصد المخالفات المتعلقة بتأخير تقديم الإقرار أو تأخير السداد بشكل آلي.

وأعلنت هيئة الزكاة والدخل سابقا تسهيلات متعددة للمكلفين، من شأنها تسهيل الإجراءات الزكوية وتقسيط المبالغ بدون فوائد، وأن بإمكان جميع المكلفين تقديم طلب التقسيط خلال فترة المبادرة بدون شروط، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية في القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.