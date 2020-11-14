احدث الأخبار

الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم
أبرز المواد
 بكين تهنئ الرئيس المنتخب رغم تأزم علاقتها بواشنطن
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار تقدمت به المملكة يدعم الاستجابة الدولية السريعة لتأثير كورونا على النساء والفتيات
أبرز المواد
 اكتشاف نهر تحت جبال الجليد في غرينلاند
أبرز المواد
 تحذير من تحوّر محتمل خطير لكورونا في حيوان المنك
أبرز المواد
 مصدر مقرب: ترامب سيقوم بـ”الأمر الصائب”
أبرز المواد
 تطوير «بخاخ» جديد يُقلل من احتمالات الإصابة بـ«كورونا»
أبرز المواد
 المطلق: أعداؤنا حزب الله والحوثيين يستهدفون شبابنا بالمخدرات
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية وضباب على مناطق عدة بالمملكة
أبرز المواد
 وفيات كورونا في الولايات المتحدة تفترب من الربع مليون
أبرز المواد
 بطولة جمال الجواد العربي تواصل فعاليتها في يومها الثاني بجدة
أبرز المواد
 أسوأ أسبوع للذهب منذ سبتمبر .. وتراجع الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات
أبرز المواد
الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم

الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم

أبرز المواد
بكين تهنئ الرئيس المنتخب رغم تأزم علاقتها بواشنطن

بكين تهنئ الرئيس المنتخب رغم تأزم علاقتها بواشنطن

أبرز المواد
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار تقدمت به المملكة يدعم الاستجابة الدولية السريعة لتأثير كورونا على النساء والفتيات

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار تقدمت به المملكة يدعم الاستجابة الدولية السريعة لتأثير كورونا على النساء والفتيات

أبرز المواد
اكتشاف نهر تحت جبال الجليد في غرينلاند

اكتشاف نهر تحت جبال الجليد في غرينلاند

أبرز المواد

الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم

الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 يدخل مرحلة الحسم
http://almnatiq.net/?p=921541

تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق اللازمة من جميع الاتحادات الوطنية الخمسة، التي كانت أعربت عن رغبتها المبدئية، من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وعلى رأسها الملف السعودي.

وأصدر الاتحاد الآسيوي، بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني قال فيه، إن الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، سوف تنتقل الآن إلى المرحلة الثانية من المنافسة.

وأضاف أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية الخمس الآن تقديم الوثائق المحددة بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة، والتي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة الموقعة من الاتحاد الوطني، وذلك بحلول 27 نوفمبر 2020.

كما أشار أنه يتوجب على الاتحادات الوطنية تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، وذلك بحلول 18 ديسمبر 2020، وأنه سوف يتم إعلان الدولة المضيفة للنسخة التاسعة عشر من كأس آسيا خلال عام 2021.

وشهدت النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا في الإمارات نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم الآسيوية، ونجحت في تحطيم كل الأرقام القياسية من حيث التفاعل عبر القنوات الرقمية للاتحاد والمشاهدة عبر التلفاز، وذلك في أعقاب قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 16 إلى 24 منتخباً.

وتم اختيار الصين من أجل استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا عام 2023، وذلك خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يونيو 2019، حيث تتطلع الصين للبناء على الإرث الذي تحقق في الإمارات، والتمهيد لنجاحات لاحقة في نسخة 2027.

روابط ذات صلة

بكين تهنئ الرئيس المنتخب رغم تأزم علاقتها بواشنطن

بكين تهنئ الرئيس المنتخب رغم تأزم علاقتها بواشنطن
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار تقدمت به المملكة يدعم الاستجابة الدولية السريعة لتأثير كورونا على النساء والفتيات

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار تقدمت به المملكة يدعم الاستجابة الدولية السريعة لتأثير كورونا على النساء والفتيات
اكتشاف نهر تحت جبال الجليد في غرينلاند

اكتشاف نهر تحت جبال الجليد في غرينلاند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*