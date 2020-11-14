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الدكتور عبدالله الربيعة ينوه بالمضامين السامية لحديث سمو ولي العهد

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الدكتور عبدالله الربيعة ينوه بالمضامين السامية لحديث سمو ولي العهد

الدكتور عبدالله الربيعة ينوه بالمضامين السامية لحديث سمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=921542
المناطق_واس

نوّه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالمضامين السامية لحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –

وأكد معاليه أن حديث سمو ولي العهد ركز على قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء، وأشار إلى التطور الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جغرافي فريد من نوعه يسمح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها

وأوضح معاليه أن حديث سمو ولي العهد اتسم بالشفافية والشمول والاتجاه نحو المستقبل بشكل مدروس، بإرادة القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ وبتفاعل المجتمع السعودي

وأفاد الربيعة أن ما أشار إليه سمو ولي العهد – حفظه الله – يؤكد التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مما كان له الأثر الكبير الذي انعكس على تنامي الناتج المحلي غير النفطي، وما نتج عنه من مشاريع عملاقة في جميع المجالات وفق رؤية المملكة 2030 م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية

وفي الختام سأل الدكتور الربيعة الله العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد بعونه وتوفيقه ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها

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