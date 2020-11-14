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غارات تستهدف مواقع المليشيات الإيرانية في ريف الرقة

غارات تستهدف مواقع المليشيات الإيرانية في ريف الرقة
http://almnatiq.net/?p=921591
المناطق_وكالات

استهدفت طائرات مجهولة مواقع للميليشيات الإيرانية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس الجمعة، إن طائرات مجهولة الهوية شنت غارات جوية لليوم الثاني على التوالي، على مناطق تتواجد بها ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، في محيط بادية السبخة جنوب شرقي مدينة الرقة السورية، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

ويوم الخميس الماضي، شنت طائرات مجهولة أيضاً غارات جوية على بادية معدان عتيق ضمن الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الرقة، حيث تتواجد في تلك المنطقة ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، إضافة إلى تجمعات لتنظيم داعش الإرهابي.

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