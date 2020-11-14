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«الغذاء والدواء» توضح معاني الأرقام على العبوات البلاستيكية

«الغذاء والدواء» توضح معاني الأرقام على العبوات البلاستيكية

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«الغذاء والدواء» توضح معاني الأرقام على العبوات البلاستيكية

«الغذاء والدواء» توضح معاني الأرقام على العبوات البلاستيكية
http://almnatiq.net/?p=921607

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المواد البلاستيكية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية والمياه تعتبر آمنة، إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية

وبينت «الغذاء والدواء» معاني الأرقام المستخدمة داخل رمز مثلث إعادة التدوير على العبوات البلاستيكية، فالرقم 1 يعني أنها مصنوعة من عديد ايثلين ترافثاليت ويتميز بأنه متين ويستخدم عادة لتعبئة المشروبات الغازية ومياه الشرب والفول السوداني والمربى، والرقم 2 يعني أن العبوة مصنوعة من عديد ايثيلين عالي الكثافة ويتميز بمقاومته للكيماويات ويستخدم عادة لتعبئة الحليب والعصائر والمياه والأكياس الداخلية لعبوات حبوب الإفطار، بينما الرقم 3 مصنوعة من الفينيل وتتميز بالنقاوة وتعدد الاستعمالات وتستخدم في عبوات المواد الغذائية

أما العبوات التي تحمل الرقم 4 تتميز بالمرونة والمتانة ومصنوعة من عديد ايثيلين منخفض الكثافة وتستخدم لصناعة أكياس الخبز والأغذية المجمدة وقوارير العسل، بينما العبوات التي تحمل الرقم 5 مصنوعة من عديد بروبلين وتتميز بمقاومتها الكيميائية الجيدة ومقاومتها للحرارة والزيوت والدهون وتستخدم عادة لصنع عبوات الكاتشب، أما العبوات التي تحمل الرقم 6 مصنوعة من عديد ستايرين وهي مادة بلاستيكية متعددة الاستعمالات كمادة صلبة أو مرغاة «فلينية» وتستخدم لعبوات الأغذية السريعة مثل الساندويتشات والبيتزا والفول

أما الرقم 7 فيعني أن العبوة مصنوعة من مواد بلاستيكية أخرى مثل البولي كربونات وتستخدم في العبوات الكبيرة مثل المياه المعبأة

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