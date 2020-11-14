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5 سيدات في مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز

5 سيدات في مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=921611
المناطق_ الرياض

انضمت 5 سيدات إلى مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز، أول مجلس أمناء لجامعة سعودية منذ الإعلان عن نظام الجامعات الجديد. وصدرت الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز لمدة ثلاث سنوات. وضم المجلس؛ الدكتور عبدالفتاح مشاط رئيساً، والمهندس عبداللطيف العثمان نائباً للرئيس، والدكتور نبيل كوشك عضواً، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي عضواً، والدكتورة سلوى الهزاع عضواً، ونشوى طاهر عضواً، والدكتورة هيفاء جمل الليل عضواً، وحمزة المدني عضواً، والدكتورة فاتن سايس عضواً، والدكتورة سوزان القرشي عضواً، والدكتور أسامة أبو النجا عضواً.

ونص نظام الجامعات الجديد على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة، منهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي أو من الأعضاء في القطاع الخاص.

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