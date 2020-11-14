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بعد حسم جورجيا.. بايدن يصل للنتيجة “الساحقة” في الانتخابات الأمريكية

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بعد حسم جورجيا.. بايدن يصل للنتيجة “الساحقة” في الانتخابات الأمريكية

بعد حسم جورجيا.. بايدن يصل للنتيجة “الساحقة” في الانتخابات الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=921619
المناطق_وكالات

عزز الرئيس الأميركي المنتخب، الديمقراطي، جو بايدن؛ انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا، أمس الجمعة، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، إذ إن لولاية جورجيا 16 صوتاً

من جهته، قال الرئيس دونالد ترامب، إن “الوقت سيكشف” ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة قريباً، وذلك في إقرار على ما يبدو بأن بايدن قد يخلفه في المنصب

وذكر مركز إديسون للأبحاث، أن النتيجة في آخر الولايات الحاسمة وهي كارولينا الشمالية ستأتي في مصلحة ترامب لتختم مجموع أصوات المجمع الانتخابي عند 306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب

وبحسب “سكاي نيوز عربية” تمنح الأرقام بايدن نصراً مدوياً على ترامب في المجمع الانتخابي بنتيجة 306 أصوات، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها ترامب على هيلاري كلينتون عام 2016 ووصفها آنذاك بأنها “ساحقة”

ويتقدم جو بايدن في التصويت الشعبي أيضاً بأكثر من 5.3 مليون صوت، وهو ما يوازي 3.4 نقطة مئوية، وفقاً لوكالة رويترز

وترتفع نسبته في التصويت الشعبي البالغة 50.8 في المئة بفارق طفيف عن النسبة التي سجلها رونالد ريغان في انتخابات عام 1980 عندما فاز على جيمي كارتر

وفي تصريحات له في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحاً لجميع السكان في أبريل، وسط ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة

كذلك اقترب ترامب أكثر من الإقرار باحتمال مغادرته البيت الأبيض في يناير المقبل، عندما قال “لن ندخل في عزل عام، لن أفعل، هذه الإدارة لن تدخل في عزل عام.. نأمل.. أياً كان ما سيحدث في المستقبل – من يعرف أي إدارة ستكون (في السلطة). أعتقد أن الوقت سيكشف عن ذلك”

ويوجه ترامب، منذ الثالث من نوفمبر، اتهامات بوقوع تزوير على نطاق واسع، لكنه، ومع استمراره في توجيه مثل هذه المزاعم على تويتر، لم يكررها في تصريحاته العلنية الجمعة

ورغم عدم إقرار ترامب بالهزيمة حتى الآن إلا أن أعضاء فريق بايدن أكدوا أنهم يمضون قدماً في إجراءات نقل السلطة

وللفوز بولاية ثانية، يحتاج ترامب لقلب تقدم بايدن في ثلاث ولايات على الأقل، لكنه لم يقدم أدلة حتى الآن تثبت قدرته على تحقيق ذلك

وأمام الولايات الأميركية حتى الثامن من ديسمبر للتصديق على الانتخابات واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذي سيختار الرئيس الجديد رسمياً في الرابع عشر من ديسمبر

وخرج ترامب، يوم الجمعة، بأول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز بايدن بالانتخابات في السابع من نوفمبر

وقال جيرالدو ريفيرا، مراسل شبكة فوكس نيوز وأحد المقربين من ترامب، إنه تحدث هاتفياً مع الرئيس يوم الجمعة، وإنه يستنتج من كلامه أنه سيلتزم بالدستور الأميركي وسيسلم السلطة بعد فرز جميع الأصوات

وقال ريفيرا لفوكس نيوز “أبلغني أنه واقعي. أبلغني أنه سيقوم بالأمر الصائب”

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