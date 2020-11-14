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الخارجية: المملكة تؤيد إجراءات المغرب لإرساء حرية التنقل في المنطقة العازلة للكركرات

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السعودية تؤيد إجراءات المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية

السعودية تؤيد إجراءات المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية

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الخارجية: المملكة تؤيد إجراءات المغرب لإرساء حرية التنقل في المنطقة العازلة للكركرات

الخارجية: المملكة تؤيد إجراءات المغرب لإرساء حرية التنقل في المنطقة العازلة للكركرات
http://almnatiq.net/?p=921636
المناطق - الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.
كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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السعودية تؤيد إجراءات المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية

السعودية تؤيد إجراءات المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية
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