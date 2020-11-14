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لبنان يبدأ إقفالا عاما جديدا لمواجهة كوفيد-19

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٨ طلاب يعلنون اقلاعهم عن التدخين بالكلية التقنية

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٨ طلاب يعلنون اقلاعهم عن التدخين بالكلية التقنية

٨ طلاب يعلنون اقلاعهم عن التدخين بالكلية التقنية
http://almnatiq.net/?p=921654
المناطق - القنفذة

أعلن ٨ شبان إقلاعهم عن التدخين خلال برنامج (التوعية بأضرار التدخين والمخدرات وطرق الوقاية منها ) الذي نظمته جمعية كفى بالقنفذة بالتعاون مع الكلية التقنية بالمحافظة.

وقال مدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة محمد الحليسي: إن برنامج جيل قام من خلاله فريق كفى بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات وقد تفاعل معه طلاب الكلية بشكل كبير ، وهنا أقدم شكري لعميد الكلية التقنية وزملائه الكرام على حرصهم ودعوتهم للجمعية وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأوضح الحليسي أن هذا البرنامج الذي يقام برعاية كريمة من مؤسسة آل جميح الخيرية يهدف لتوعية الآلاف من الطلاب ومساعدتهم على الإقلاع عن السموم من خلال عيادة جمعية كفى الثابتة والمتنقلة.

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