أمانة الشرقية تنفذ 499 جولة رقابية وتسجل 12 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق

الدمام - المناطق

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الجمعة 27/3/1442هـ، (12) مخالفة، جاء ضمنها (9) مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و (3) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (499) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير (757) موقعاً، بمشاركة (457) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام (146226) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

كما تم رفع (7286) طن من النفايات، وإزالة (3816) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9390) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وسعت الأمانة ومنذ بدء جائحة كورونا إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع بما فيه، وذلك من خلال تكثّيف أعمال التعقيم والنظافة.

هذا وتقوم الأمانة بمعالجة البلاغات التي ترد المستفيدين من خلال مركز 940 وذلك وفق الخطة التي وضعتها لتحقيق هدفها العام من إنجازاتها اليومية من أجل سلامة الجميع.