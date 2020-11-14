توزيع أكثر من 700 شتلة في مبادرة “ريحان” في لجنة حي عبدالله فؤاد

الدمام - المناطق

نظّمت لجنة التنمية الاجتماعية بحي عبدالله فؤاد والإسكان ومدينة العمال وابن خلدون والمريكبات حفلاً بيئياً فريداً وذلك بإطلاق مبادرة “ريحان” والتي تهدف إلى تشجيع التشجير في أرصفة المنازل ودعم الراغبين في التشجير المنزلي ، حيث انطلقت المبادرة يوم الخميس الماضي في حديقة عبدالله فؤاد بحضور رئيس غرفة الشرقية عبد الحكيم العمار ووكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل ومشاركة الأهالي وسط عدد من الإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات ووضع المعقمات كل ذلك حتى تتم هذه المبادرة على أكمل وأجمل صورة وبما يضمن تحقيق هدفها في أجواءٍ صحية مناسبة .

وأشار المدير التنفيذي للجنة عبدالله الريس إلى أن هذه المبادرة ستستمر إلى أن تؤتي ثمارها ظلالاً وارفة وهواءً نقياً وكذلك ملاذاً للطيور ومنظراً طبيعياً جميلاً ، حيث ستطرح اللجنة في نهاية فصل الربيع بمشيئة الله منافسةً لأجمل رصيف منزلي في الحي ، وأكد الريس على أن لجنة التنمية في أحياء عبدالله فؤاد والإسكان ومدينة العمال وابن خلدون والمريكبات تمد يدها دائماً لجميع الشراكات المجتمعية والمتطوعين من أهالي الحي والمؤسسات الأهلية من أجل دعم تحقيق جودة الحياة والرؤية الرائدة للمملكة العربية السعودية ، موضحاً أن هناك برامج وأنشطة في الفترة القادمة سيكون لها نفعٌ وتطوير كبير لأهالي الحي من أجل تنمية المجتمع بكل فئاته .

وأضاف الريس إلى أن المبادرة استهدفت توزيع أكثر من ٧٠٠ شتلة و٣٠٠ كيس سماد من قبل المنظمين وبمشاركة عدد من المتطوعين من أهالي الحي ، وشملت هذه المبادرة مع المنازل عدداً من مساجد الحي والمدارس ، وتنوعت فقرات الانطلاقة الرائعة من شرح لأساسيات الزراعة وأهمية الري وعرض لأنشطة اللجنة وبرامجها وكذلك توضيح لفكرة المبادرة مع سبب اختيار شعار الريحان لها .