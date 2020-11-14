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أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف مها الوابل مشرفا عاما على مركز الابداع البلدي بالأمانة

أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف مها الوابل مشرفا عاما على مركز الابداع البلدي بالأمانة
http://almnatiq.net/?p=921661
الدمام - المناطق

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتكليف مها بنت سليمان الوابل مشرفا عاما على مركز الابداع البلدي بالأمانة، وذلك لرفع وتعزيز كفاءة المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات والحلول الإبداعية، في القطاع البلدي.

وأعربت مها الوابل عن تقديرها وامتنانها لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنية من العلي القدير أن يوفقها في مهام عملها وأن تكون عند ثقة معاليه في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي ومواطنيه.

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