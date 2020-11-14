بايدن يدعو للتحرك فوراً وصد كورونا.. الوباء لن ينتظر

المناطق - وكالات

في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة 170 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أعلى رقم قياسي، أطلق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، رسالة تحذير، داعياً إلى تحرك السلطات الفيدرالية.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، السبت: إنني مصدوم من هذا الارتفاع القوي في حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها بفيروس كورونا، فضلاً عن الأعداد التي تدخل إلى المستشفيات”، مضيفاً هذه الأزمة تتطلب استجابة فيدرالية قوية وفورية، على عكس ما شهدناه للأسف سابقا”.

كما أضاف سيد البيت الأبيض المقبل، الذي تعهد بإعطاء الأولوية لمكافحة الوباء في الخطاب الذي ألقاه عقب إعلانه النصر في الانتخابات الرئاسية مساء الثالث من نوفمبر، في تغريدة لاحقة: “أنا الرئيس المنتخب، لكنني لن أستلم فعلياً حتى العام المقبل، إلا أن كورونا لا يقيم اعتباراً للتواريخ، فهو يتسارع الآن رافعاً حصاده، لذا يجب اتخاذ إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية”.

أرقام قياسية جديدة

أتت تلك الدعوة بعد أن سجلت البلاد على مدى الأيام الماضية وبشكل متتالٍ أرقاماً قياسية بشكل يومي، فيما نبهت منظمة الصحة العالمية، مساء الجمعة، من وتيرة الإصابات، معلنة تسجيل 628 ألف إصابة جديدة بالفيروس التاجي حول العالم، ما يمثل ارتفاعاً قياسياً لهذا المؤشر.

كما ذكرت المنظمة أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628136 حالة ليبلغ 52487476، في حصيلة ارتفاع يومية قياسية. وكان الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم 7 نوفمبر بلغ 613977 حالة.

وجاءت أكثر من 46% من الإصابات الجديدة في أوروبا التي سجلت فيها 291830 إصابة، بينما سجلت الأميركيتان الشمالية والجنوبية، 234437، فيما احتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في قائمة الإصابات بـ 53485 حالة.