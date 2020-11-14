احدث الأخبار

وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر
منطقة الرياض
 “البيئة” تتابع وضع الجراد الصحراوي محلياً ودولياً وتحذر من ارتفاع مستوى التهديد من دول الجوار
أبرز المواد
 بايدن يدعو للتحرك فوراً وصد كورونا.. الوباء لن ينتظر
أبرز المواد
 تطبيق “تنقل” يقدم خدماته لأكثر من 2000 مستفيد بالمسجد الحرام
منوعات
 برعاية أمير منطقة تبوك ..إنطلاق المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية
منطقة تبوك
 أمانة العاصمة المقدسة تنفِّذ قنوات بمخططات ولي العهد ومنطقة الشميسي لدرء مخاطر السيول
منطقة مكة المكرمة
 “دعم أجرة المسكن” لأكثر من 10 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكاماً تنفيذية
أبرز المواد
 أمير القصيم : حديث سمو ولي العهد كشف عن منجزات عظيمة وسياسة حكيمة
منطقة القصيم
 أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف مها الوابل مشرفا عاما على مركز الابداع البلدي بالأمانة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير القصيم: مضامين الخطاب الملكي الكريم أمام الشورى تأكيد على قدرات ومكانة السعودية
منطقة القصيم
 توزيع أكثر من 700 شتلة في مبادرة “ريحان” في لجنة حي عبدالله فؤاد
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 499 جولة رقابية وتسجل 12 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق
المنطقة الشرقية
وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر

وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر

منطقة الرياض
“البيئة” تتابع وضع الجراد الصحراوي محلياً ودولياً وتحذر من ارتفاع مستوى التهديد من دول الجوار

“البيئة” تتابع وضع الجراد الصحراوي محلياً ودولياً وتحذر من ارتفاع مستوى التهديد من دول الجوار

أبرز المواد
بايدن يدعو للتحرك فوراً وصد كورونا.. الوباء لن ينتظر

بايدن يدعو للتحرك فوراً وصد كورونا.. الوباء لن ينتظر

أبرز المواد
تطبيق “تنقل” يقدم خدماته لأكثر من 2000 مستفيد بالمسجد الحرام

تطبيق “تنقل” يقدم خدماته لأكثر من 2000 مستفيد بالمسجد الحرام

منوعات

وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر

وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر
http://almnatiq.net/?p=921703
المناطق - واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وينعقد المؤتمر بشكل سنوي بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم، لتبادُل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

روابط ذات صلة

“البيئة” تتابع وضع الجراد الصحراوي محلياً ودولياً وتحذر من ارتفاع مستوى التهديد من دول الجوار

“البيئة” تتابع وضع الجراد الصحراوي محلياً ودولياً وتحذر من ارتفاع مستوى التهديد من دول الجوار
“دعم أجرة المسكن” لأكثر من 10 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكاماً تنفيذية

“دعم أجرة المسكن” لأكثر من 10 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكاماً تنفيذية
إقرار تعديلات نظام خدمة الضباط والأفراد

إقرار تعديلات نظام خدمة الضباط والأفراد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*