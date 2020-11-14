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رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمنع امتلاك إيران سلاح نووي

رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمنع امتلاك إيران سلاح نووي

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رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمنع امتلاك إيران سلاح نووي

رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمنع امتلاك إيران سلاح نووي
http://almnatiq.net/?p=921706
المناطق - واس

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووي ، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية وبرلمانات العالم إلى العمل الجاد والتجاوب معها.
وأشاد “العسومي” في بيان له اليوم بما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين أثناء افتتاحه أعمال مجلس الشورى السعودي والتي أكد فيه على خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج نيران الطائفية، من خلال أذرعه المختلفة، داعياً العالم لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.
وأكد أن البرلمان العربي أعد استراتيجية للتعامل مع إيران تتناول خطورة التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها.

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