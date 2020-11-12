شرطة المدينة المنورة: القبض على خمسة متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على خمسة متهمين (مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين) تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع، لتورطهم بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي ( مائة ألف ريال )، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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منطقة الرياض
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