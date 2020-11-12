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شرطة المدينة المنورة: القبض على خمسة متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة

شرطة المدينة المنورة: القبض على خمسة متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة

منطقة المدينة المنورة

شرطة المدينة المنورة: القبض على خمسة متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة

شرطة المدينة المنورة: القبض على خمسة متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة
http://almnatiq.net/?p=921709
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على خمسة متهمين (مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين) تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع، لتورطهم بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي ( مائة ألف ريال )، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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