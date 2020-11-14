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مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع توزيع 7 آلاف سلة غذائية في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع توزيع 7 آلاف سلة غذائية في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع توزيع 7 آلاف سلة غذائية في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=921715
المناطق - واس

أطلق فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروعا لتوزيع 7,000 سلة غذائية تزن 287 طنًا على الأسر المحتاجة في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، يستفيد منها 42,000 فرد.
حضر حفل التدشين في العاصمة إسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وممثل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية محمد إدريس محسود، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني.
وأوضح السفير المالكي في تصريح صحفي أن المشروع يتضمن توزيع سبعة آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات وجائحة كورونا في سبع مناطق بإقليم السند، وذلك بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
فيما رفع ممثل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية محمد إدرس محسود الشكر والتقدير نيابة عن حكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مؤكدا أن المملكة سباقة بالخير ومعروفة بالوقوف إلى جانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

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