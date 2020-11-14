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أمانة تبوك تنفذ خلال أسبوع 3697 جولة رقابية وتغلق 30 منشأة مخالفة

أمانة تبوك تنفذ خلال أسبوع 3697 جولة رقابية وتغلق 30 منشأة مخالفة

منطقة تبوك

أمانة تبوك تنفذ خلال أسبوع 3697 جولة رقابية وتغلق 30 منشأة مخالفة

أمانة تبوك تنفذ خلال أسبوع 3697 جولة رقابية وتغلق 30 منشأة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=921725
المناطق - تبوك

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي مايزيد عن 3697 جولة رقابية و40 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19 .وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تقييد 661 مخالفة تُعنى باستيفاء الاشتراطات البلدية وإغلاق 30 منشأة، فيما لم يتم رصد أي مخالفة تتعلق بالإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد19 ” مبينة أن الجولات شملت الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات إضافة إلى الجولات الدائمة للإصحاح البيئي وذلك للتصدي لفيروس كورونا الجديد من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المستهلك حيث أنجزت تنظيف وتعقيم وتطهير 1760 موقعاً بمشاركة 150 معدة خاصة بالإصحاح البيئي كما تم رفع 12507 أطنان من النفايات وإزالة 13889 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 2551 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

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