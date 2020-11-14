مسؤول بهيئة النقل: قريبًا تنظيم جديد للنقل بالحافلات داخل وخارج المملكة

المناطق - متابعات

قال مدير عام الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية، المهندس عثمان العثمان، إن التنظيم الجديد للنقل بالحافلات داخل وخارج المملكة أصبح جاهزًا وسيصدر قريبًا.

وأوضح العثمان خلال حديثه في اللقاء الشهري الذي نظمته غرفة الشرقية -عن بُعد- الثلاثاء الماضي، أن التنظيم الجديد سيتلافى الكثير من الملاحظات الموجودة في النظام الحالي.

وأضاف أن النظام الجديد يستهدف معالجة مسألة الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تنتهك منع النقل الداخلي بالمملكة، وتجوب المناطق وتنقل البضائع دون ترخيص أو التزام باشتراطات السلامة، فضلًا على إضرارها بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الهيئة وقعت مؤخرًا اتفاقيات مع عدد من المعاهد المتخصصة لتدريب السائقين على كيفية تحميل ونقل المواد الكيميائية والخطرة، ومنح شهادات للسائقين الذين يجتازون هذه الدورات.