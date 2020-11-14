مستشفى كرى العام بمأرب يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر سبتمبر 2020م، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وبلغ عدد مراجعي العيادات 28,656 فردا، حيث راجع قسم التنويم 886 فردا، وقسم الطوارئ 4,168 فردا، وقسم العمليات 339 فردا، وقسم المختبر 4,996 مريضا، وقسم الأشعة 4,958 فردا، وقسم الرعاية الصحية 1,212 فردا، فيما راجع قسم الصحة الإنجابية 1,097فردا، والصيدلية 1,860 فردا.

وراجع عيادة الباطنية 1,380 فردا ، وعيادة الجراحة العامة 442 شخصا، وعيادة النساء والولادة 2,110 أفراد، وعيادة الأطفال 1,088 فردا، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة 738 شخصا، وعيادة العظام 575 شخصا، وعيادة الأسنان 822 فردا، وعيادة المخ والأعصاب 301 فرد، وعيادة الكلى والمسالك 554 فردا، وعيادة القلب 512 فردا، وعيادة الجلد 430 شخصا.

وراجع قسم الأشعة المقطعية 331 فردا، وقسم الأشعة السينية 2,392 فردا، وقسم الأشعة التلفزيونية 1,780 فردا، كما راجع قسم تخطيط القلب 206 أفراد، وقسم عمليات النساء والولادة 206 نساء، وقسم وسائل تنظيم الأسرة 191 فردا، وقسم رعاية الحوامل 720 امرأة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.