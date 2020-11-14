احدث الأخبار

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم كورفيت “سفينة جلالة الملك الدرعية”
أبرز المواد
 شاهد.. ترامب يشارك في مسيرة دعمه المليونية في واشنطن
أبرز المواد
 بسبب الإصابة .. استبعاد نواف العابد من قائمة الأخضر
أبرز المواد
 “ضوابط”.. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل
أبرز المواد
 مستشفى كرى العام بمأرب يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 تحديد ضوابط الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات
أبرز المواد
 مسؤول بهيئة النقل: قريبًا تنظيم جديد للنقل بالحافلات داخل وخارج المملكة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ خلال أسبوع 3697 جولة رقابية وتغلق 30 منشأة مخالفة
منطقة تبوك
 إقبال كثيف لحجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل
منطقة الرياض
 مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع توزيع 7 آلاف سلة غذائية في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (349) حالة مؤكدة وتعافي (379) حالة خلال ال24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة: القبض على خمسة متهمين تورطوا بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم كورفيت “سفينة جلالة الملك الدرعية”

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم كورفيت “سفينة جلالة الملك الدرعية”

أبرز المواد
شاهد.. ترامب يشارك في مسيرة دعمه المليونية في واشنطن

شاهد.. ترامب يشارك في مسيرة دعمه المليونية في واشنطن

أبرز المواد
بسبب الإصابة .. استبعاد نواف العابد من قائمة الأخضر

بسبب الإصابة .. استبعاد نواف العابد من قائمة الأخضر

أبرز المواد
“ضوابط”.. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل

“ضوابط”.. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل

أبرز المواد

بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

“ضوابط”.. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل

“ضوابط”.. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل
http://almnatiq.net/?p=921741
المناطق - الرياض

سجلت المرأة السعودية أولى انتصاراتها في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية أمس ضِمن الحفل الـ27 لنادي سباقات الخيل لهذا الموسم، بعد أن خطفت المُهرة “ضوابط” للمالكة السعودية ماريا بنت صالح بن فهد المبارك المركز الأول في سباق الشوط الثاني المخصص لأفراس الإنتاج المبتدئة لمسافة 1600 متر بزمن “دقيقة و41 ثانية و81 جزءًا من الثانية”، وأشرف على تدريبها غيث الغيث، بقيادة الخيال ريان الطويرش.


وحصدت “أم الحلق” جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط السابع المخصص لخيل الإنتاج أفراس من عمر ثلاث سنوات فأكثر بمسافة 1400 متر بزمن “دقيقة و27 ثانية و3 أجزاء من الثانية”، لمالكها إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي، وتدريب خالد العضياني، وقيادة الخيال “جبرتو راموس”.
يذكر أن مجموع جوائز نادي سباقات الخيل للحفلين الـ27، والـ28 على التوالي بلغت مليوناً و950 ألف ريال موزعة على 21 شوطاً، على مدى يومي الجمعة والسبت.

روابط ذات صلة

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم كورفيت “سفينة جلالة الملك الدرعية”

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم كورفيت “سفينة جلالة الملك الدرعية”
شاهد.. ترامب يشارك في مسيرة دعمه المليونية في واشنطن

شاهد.. ترامب يشارك في مسيرة دعمه المليونية في واشنطن
بسبب الإصابة .. استبعاد نواف العابد من قائمة الأخضر

بسبب الإصابة .. استبعاد نواف العابد من قائمة الأخضر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*