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رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية فى لاهاى

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رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية فى لاهاى

رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية فى لاهاى
http://almnatiq.net/?p=921758
المناطق - الرياض

رفض قاضى التحقيق فى لاهاى بمملكة هولندا، إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث إطلاق النار على السفارة السعودية فى لاهاى فجر يوم الخميس. وفق سبق.

وطلب قاضى التحقيق باستمرار توقيف المشتبه فيه الذى يبلغ من العمر (40 عامًا)، على أن يمثل أمام القاضى صباح الإثنين المقبل.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا قد أفادت بتعرض مقر السفارة فى مدينة لاهاى لحادث إطلاق نار جبان فجر الخميس الماضى، وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدى للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أى من منسوبى البعثة لأى إصابات.

وكان ناصر آل غنوم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة فى لاهاى قد كشف تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة، قائلا، أن إطلاق النار تم الساعة 5.37 صباحا ولم يكن متواجدا بالمبنى سوى رجال أمن ولم تتم إصابة أى منهم، وفق قناة الإخبارية.

أضاف أن السفارة تقع على طريق عام لذا فالمجرم ترجل من سيارته ومن ثم أطلق النار على واجهة المبنى ووقع بالمبنى خسائر بسيطة

وتوجه آل غنوم بالشكر للسلطات الهنولندية التى أبدت تعاونا كبيرا فى الحادث وسارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

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