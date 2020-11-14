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“التجارة” تحيل صاحب متجر جوالات إلكتروني للأمن بـ “اشتباه نصب واحتيال”

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“التجارة” تحيل صاحب متجر جوالات إلكتروني للأمن بـ “اشتباه نصب واحتيال”

“التجارة” تحيل صاحب متجر جوالات إلكتروني للأمن بـ “اشتباه نصب واحتيال”
http://almnatiq.net/?p=921761
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة التجارة أنها أحالت صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية، إثر ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، والإعلان عن ذلك عن طريق عددٍ من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، واستلام حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظامًا.

وأكدت الوزارة أنه بناء على ما ورد إليها من بلاغات حول المتجر المذكور، فقد تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية.

كما أكدت أيضًا أنها ترصد مخالفات كل المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية، وذلك وفقًا لاختصاصها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة.

وبيّنت وزارة “التجارة” أنها تشدد متابعتها المستمرة لتطبيق نظام التجارة الإلكترونية وإيقاع العقوبات النظامية على المتجر المخالف، والتي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

وحثّت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : mc.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

كما دعت التجار والممارسين إلى الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية عبر الرابط mc.gov.sa/ecc ووجوب الالتزام بأحكامه.

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