وزير المالية : الاستثمار في التقنية ساعد على تجاوز آثار جائحة كورونا

المناطق - الرياض

أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان ، مساء اليوم لـ قناة الشرق للأخبار أن الاستثمار في التقنية والبنية التحتية ساهم بصورة كبيرة في التغلب على التحديات فرضتها جائحة كورونا.

وعلى صعيد النشاط غير النفطي، قال الجدعان، إن القطاع الصناعي عاد بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد إغلاق اقتصادي استمر لشهور.

ودلل على استعادة القطاع الصناعي لمساره، بزيادة أعداد العاملين فيه بصورة أكبر مما كانت عليه قبل أزمة كورونا.

وأشار الوزير السعودي في حديثه لـ “قناة الشرق للأخبار، مساء اليوم السبت، إلى أن خطط الاصلاحات الهيكلية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 ساهمت بصورة كبيرة في كبح التحديات التي فرضتها الجائحة خلال الشهور الماضية.

وأوضح الجدعان، أن التنويع الاقتصادي هو جزء رئيس في رؤية المملكة 2030، وهو لا يعني الاستغناء عن النفط، بل تدعيم الاقتصاد من خلال الأنشطة غير النفطية ليكون قادراً على التعامل مع الأزمات التي تتعرض لها اسواق النفط.

ونوه وزير المالية السعودي، بتضاعف الإيرادات غير النفطية للملكة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً، العمل في السنة القادمة على تجويد آليات تحصيل الإيرادات ورفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص بصورة تحقق المصالح المشتركة للطرفين.