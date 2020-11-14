احدث الأخبار

“الزعاق” يبشر بحالة مطرية وسمية ويحدد نطاقاتها على مستوى المملكة
أبرز المواد
 غداً .. الصحة تعقد المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير المالية : الاستثمار في التقنية ساعد على تجاوز آثار جائحة كورونا
أهم الاخبار
 الأخضر يكسب ودية جامايكا بثلاثية
أبرز المواد
 “التجارة” تحيل صاحب متجر جوالات إلكتروني للأمن بـ “اشتباه نصب واحتيال”
أبرز المواد
 رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية فى لاهاى
أبرز المواد
 التحالف: “أزلنا 157 لغمًا بحريًا نشرتها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي”
أبرز المواد
 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم كورفيت “سفينة جلالة الملك الدرعية”
أبرز المواد
 شاهد.. ترامب يشارك في مسيرة دعمه المليونية في واشنطن
أبرز المواد
 بسبب الإصابة .. استبعاد نواف العابد من قائمة الأخضر
أبرز المواد
 “ضوابط”.. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل
أبرز المواد
 مستشفى كرى العام بمأرب يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
“الزعاق” يبشر بحالة مطرية وسمية ويحدد نطاقاتها على مستوى المملكة

“الزعاق” يبشر بحالة مطرية وسمية ويحدد نطاقاتها على مستوى المملكة

أبرز المواد
غداً .. الصحة تعقد المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا

غداً .. الصحة تعقد المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا

أبرز المواد
وزير المالية : الاستثمار في التقنية ساعد على تجاوز آثار جائحة كورونا

وزير المالية : الاستثمار في التقنية ساعد على تجاوز آثار جائحة كورونا

أهم الاخبار
الأخضر يكسب ودية جامايكا بثلاثية

الأخضر يكسب ودية جامايكا بثلاثية

أبرز المواد

وزير المالية : الاستثمار في التقنية ساعد على تجاوز آثار جائحة كورونا

وزير المالية : الاستثمار في التقنية ساعد على تجاوز آثار جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=921769
المناطق - الرياض

أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان ، مساء اليوم لـ قناة الشرق للأخبار  أن الاستثمار في التقنية والبنية التحتية ساهم بصورة كبيرة في التغلب على التحديات فرضتها جائحة كورونا.

وعلى صعيد النشاط غير النفطي، قال الجدعان، إن القطاع الصناعي عاد بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد إغلاق اقتصادي استمر لشهور.

ودلل على استعادة القطاع الصناعي لمساره، بزيادة أعداد العاملين فيه بصورة أكبر مما كانت عليه قبل أزمة كورونا.

وأشار الوزير السعودي في حديثه لـ “قناة الشرق للأخبار، مساء اليوم السبت، إلى أن خطط الاصلاحات الهيكلية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 ساهمت بصورة كبيرة في كبح التحديات التي فرضتها الجائحة خلال الشهور الماضية.

وأوضح الجدعان، أن التنويع الاقتصادي هو جزء رئيس في رؤية المملكة 2030، وهو لا يعني الاستغناء عن النفط، بل تدعيم الاقتصاد من خلال الأنشطة غير النفطية ليكون قادراً على التعامل مع الأزمات التي تتعرض لها اسواق النفط.

ونوه وزير المالية السعودي، بتضاعف الإيرادات غير النفطية للملكة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً، العمل في السنة القادمة على تجويد آليات تحصيل الإيرادات ورفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص بصورة تحقق المصالح المشتركة للطرفين.

روابط ذات صلة

غداً .. الصحة تعقد المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا

غداً .. الصحة تعقد المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا
“التجارة” تحيل صاحب متجر جوالات إلكتروني للأمن بـ “اشتباه نصب واحتيال”

“التجارة” تحيل صاحب متجر جوالات إلكتروني للأمن بـ “اشتباه نصب واحتيال”
رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية فى لاهاى

رفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة السعودية فى لاهاى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*