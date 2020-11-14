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“الزعاق” يبشر بحالة مطرية وسمية ويحدد نطاقاتها على مستوى المملكة

“الزعاق” يبشر بحالة مطرية وسمية ويحدد نطاقاتها على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=921775
المناطق - الرياض

أفاد  عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، أن المملكة تشهد حالة مطرية وسمية ومبشرة، بعد أسبوع من الآن.

وعبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال الزعاق: من المبشرات.. تشير التوقعات المبدئية أن هناك حالة مطرية وسمية ومبشرة بحول الله تبدأ أماراتها بعد أسبوع تقريباً.

وأكد الزعاق، أن تلك الحالة، “تؤثر على رقعة واسعة من السعودية؛ تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح”.

وأضاف،بقي على نهاية الوسم الحسابي عشرين يوماً والواقعي أربعين يوماً فعشرين يوماً من المربعانية داخلة في حيز الوسم أي بقي على مربعانية الشتاء عشرين يوم تقريباً

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