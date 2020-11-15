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تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات منطقة الشرق لدوري أبطال آسيا

تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات منطقة الشرق لدوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=921784
المناطق - الرياض

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام سعوديا للمشاركة في إدارة مباريات “منطقة الشرق” بدوري أبطال آسيا 2020 التي ستنطلق الأسبوع المقبل.
‏وشملت القائمة كلا من الدولي تركي الخضير “حكم ساحة”، والدوليين محمد العبكري وخلف زيد “حكمين مساعدين”.
من جهته أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بأداء الحكام السعوديين وكفاءتهم الفنية ، مبيناً أن الظهور القاري للحكم السعودي يؤكد تميزه والثقة بإمكانياته العالية، معربًا عن تمنياته للطاقم المشارك بالتوفيق.

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