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فريق مركز الملك سلمان الطبي يصل المكلا اليمنية لبدء تجهيز حملته لجراحة القلب

فريق مركز الملك سلمان الطبي يصل المكلا اليمنية لبدء تجهيز حملته لجراحة القلب

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فريق مركز الملك سلمان الطبي يصل المكلا اليمنية لبدء تجهيز حملته لجراحة القلب

فريق مركز الملك سلمان الطبي يصل المكلا اليمنية لبدء تجهيز حملته لجراحة القلب
http://almnatiq.net/?p=921794
المناطق - الرياض

وصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار برنامج “نبض السعودية” التطوعي لأمراض وجراحات القلب.
ويهدف البرنامج الذي أطلقه الأسبوع الماضي معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إلى تنفيذ 2,940 عملية جراحية، منها 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، و1,440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، و960 عملية في مجال القساطر التشخيصيـة، يستفيد منها 2,940 مريضا من الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة ومنها دعم الجانب الصحي باليمن ومختلف البلدان المحتاجة والمتضررة.

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