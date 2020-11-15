فيديو مؤلم.. كلب ينتظر صاحبه المتوفى في روسيا منذ 11 عاما

المناطق - وكالات

يتجول الكلب ميشا في مدينة توبولسك الروسية، بالقرب من الجسر المؤدي إلى النهر حيث لقي صاحبه، مصرعه في حادث سير في عام 2009.

واعتاد المالك التوجه مع كلبه ميشا إلى الصيد، في أحد الأيام وعندما كانا يعبران الشارع صدمت سيارة ميرسيدس مالك الكلب وتوفى على الفور.

ووفقا لوسائل إعلام محلية منذ ذلك الحين، لم يغادر الكلب المكان، وغالبًا ما يتوقف سائقو السيارات لإطعامه، ويقوم عمال الطرق بإصلاح منزله كل عام.

وأكد أحد السكان المحليين: “كانت هناك محاولات تنبي الكلب عدة مرات، وفي كل مرة كان ميشا يعتكف عن الأكل والشرب ويصاب باكتئاب شديد”.

من جانبها قالت الطبيبة البيطرية سفيتلانا سولوفيو :”الجميع يحاول أن يطعمه ويعطيه الاهتمام ولكه خائف إنه يخشى الناس”.

وأطلق رواد التواصل الاجتماعي على ميشكا لقب هاتشيكو تيمنا بالكلب هاتشيكو الذي انتظر صاحبه البروفيسور الياباني المتوفى.