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أمانة تبوك تشرع في تركيب الكراسي الذكية في الحدائق والأماكن العامة

أمانة تبوك تشرع في تركيب الكراسي الذكية في الحدائق والأماكن العامة

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أمانة تبوك تشرع في تركيب الكراسي الذكية في الحدائق والأماكن العامة

أمانة تبوك تشرع في تركيب الكراسي الذكية في الحدائق والأماكن العامة
http://almnatiq.net/?p=921812
المناطق - تبوك

شرعت أمانة منطقة تبوك بتركيب مقاعد مخصصة للمتنزهين الاستراحة الرقمية كنموذج أولي بحديقة الملك عبد العزيز الواقعة على طريق الملك فهد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت أمانة تبوك أن هذه المقاعد الرقمية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجهم كونها مزودة بأحدث التقنيات المتعددة الاستخدام، وتعمل على الطاقة الشمسية من خلال لوح شمسي سعته 100 واط مدعمة بتقنية Wifi و4 مداخل USB لشحن الأجهزة الذكية، وساعة رقمية مقاس (20 سم – 35 سم) تعطي معلومات عن توقيت الساعة والتاريخ واليوم ودرجة الحرارة.
وتحتوي هذه المقاعد على سماعة لآذان الصلوات الخمس، حيث بُرمجت حسب التوقيت المحلي للمنطقة، وتزويدها بإنارة تعمل بتقنية LED مصنوعة من الحديد، و 9 شرائح خشب من الأعلى، و 5 شرائح خشب لمنطقة الجلوس مقاومة للماء والأتربة.
وتسعى أمانة منطقة تبوك لزيادة المقاعد لتشمل جميع الحدائق والأماكن العامة بالمنطقة ، وتوزيعها في مواقع حيوية بمدن ومحافظات تبوك.

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