احدث الأخبار

ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات.. ما حدث غير دستوري
أبرز المواد
 هل توفي الظواهري زعيم القاعدة؟ تفاصيل يرويها أحد رفقائه
أبرز المواد
 كورونا يتفشى في تركيا..ومسؤول يؤكد: الوفيات تفوق الأرقام المعلنة
أبرز المواد
 الأرصاد:شمال المملكة وجنوبها على موعد مع الأمطار
أبرز المواد
 كورونا ينتشر مجددا بين حرس الرئيس الأمريكي
أبرز المواد
 ملكة الدنمارك تستقبل السفير الرويلي بمناسبة انتهاء فترة عملة
محليات
 أمانة تبوك تشرع في تركيب الكراسي الذكية في الحدائق والأماكن العامة
منطقة تبوك
 صحة المدينة المنورة :تطلق خدمة البريد الدوائي
منطقة المدينة المنورة
 فيديو مؤلم.. كلب ينتظر صاحبه المتوفى في روسيا منذ 11 عاما
أبرز المواد
 نيمار يؤرّق برشلونة..البلوغرانا مدين لنجمه السابق بمبلغ كبير
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي يعتزم تسريع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط
أبرز المواد
 فريق مركز الملك سلمان الطبي يصل المكلا اليمنية لبدء تجهيز حملته لجراحة القلب
أبرز المواد
ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات.. ما حدث غير دستوري

ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات.. ما حدث غير دستوري

أبرز المواد
هل توفي الظواهري زعيم القاعدة؟ تفاصيل يرويها أحد رفقائه

هل توفي الظواهري زعيم القاعدة؟ تفاصيل يرويها أحد رفقائه

أبرز المواد
كورونا يتفشى في تركيا..ومسؤول يؤكد: الوفيات تفوق الأرقام المعلنة

كورونا يتفشى في تركيا..ومسؤول يؤكد: الوفيات تفوق الأرقام المعلنة

أبرز المواد
الأرصاد:شمال المملكة وجنوبها على موعد مع الأمطار

الأرصاد:شمال المملكة وجنوبها على موعد مع الأمطار

أبرز المواد

ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات.. ما حدث غير دستوري

ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات.. ما حدث غير دستوري
http://almnatiq.net/?p=921828
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.

وقال ترامب، في تغريدة عبر “تويتر” مساء السبت: “هناك أدلة مقنعةعلى تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات”.

وشدد ترامب على أن هذا “التزوير” حصل في “ميشيغن وبنسلفانيا وجورجياوولايات أخرى”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “غير دستوري”.

وفي وقت سابق، شدد ترامب على أن هناك مئات الآلاف من الناس يظهرون الدعم له فيواشنطن ، مؤكدا أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات “مزورة وفاسدة”.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع “تويتر”: “سنفوز”، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء “سرقة هذه الانتخابات منهم”، من قبل شركة “دومينو” اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخر، حسب قوله.

وأرفق ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له في العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، حرص ترامب على توجيه التحية إلى المحتجين الذين نزلوا لشوارع العاصمة واشنطن، حتى يعربوا عن غضبهم لما يعتبرونه تزويرا لانتخابات الرئاسة التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وبحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، فإن موكب ترامب تقدم صوب آلاف المحتجين، ثم قام بتحيتهم من داخل السيارة التي تمتاز بدرجة متقدمة من الحماية وتوصف بـ”الوحش”.

روابط ذات صلة

هل توفي الظواهري زعيم القاعدة؟ تفاصيل يرويها أحد رفقائه

هل توفي الظواهري زعيم القاعدة؟ تفاصيل يرويها أحد رفقائه
كورونا يتفشى في تركيا..ومسؤول يؤكد: الوفيات تفوق الأرقام المعلنة

كورونا يتفشى في تركيا..ومسؤول يؤكد: الوفيات تفوق الأرقام المعلنة
الأرصاد:شمال المملكة وجنوبها على موعد مع الأمطار

الأرصاد:شمال المملكة وجنوبها على موعد مع الأمطار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*