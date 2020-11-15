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إمرابط يلمح إلى إمكانية الرحيل عن صفوف النصر

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إمرابط يلمح إلى إمكانية الرحيل عن صفوف النصر

إمرابط يلمح إلى إمكانية الرحيل عن صفوف النصر
http://almnatiq.net/?p=921830
المناطق - الرياض

ألمح المغربي نور الدين أمرابط جناح النصر إلى إمكانية الرحيل عن صفوف ناديه السعودي عقب نهاية الموسم الحالي.

ويلعب إمرابط في صفوف النصر منذ العام 2018 قادما من واتفورد الإنجليزي، وساهم في تحقيق الفريق للقبي الدوري السعودي والسوبر المحلي، علما أن عقده ينتهي في صيف 2021.

وخلال ظهور إمرابط في فيديو مع الطباخ السعودي الشهير عبدالرحمن بن قاسم، وجه الأخير سؤالاً صريحا للنجم المغربي بخصوص مستقبله مع النصر، حيث قال: “تتبقى 5 أشهر حتى نهاية العقد، لو طلب مني النصر تجديد العقد الآن وحتى يناير/ كانون الثاني القادم، فسأقوم بالتوقيع فورا، لأنني أحب النادي والسعودية”.

وأضاف: “ولكن الوضع سيختلف بعد يناير، إذ سأنظر إلى العروض المقدمة لي، قد أعود لأوروبا وربما أستمر هنا، هناك بعض العروض التي وصلت لوكيل أعمالي، سأقيم كل تلك العروض وأحسم قراري”.

وأتم: “أود الإشارة أنني بهذا الحديث، لا أضغط على إدارة النصر، لأنه لا أحد أكبر من النادي، ولكن لدي خيارات وسأقيمها جميعًا”.

وفيما يخص مشوار النصر خلال الموسم الحالي، شدد إمرابط على أن آماله تتركز في التتويج مع الفريق بكافة البطولات المحلية التي يخوضها بداية من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقه والهلال.

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