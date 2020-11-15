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الجمعية الصحية بتبوك تنظم فعالية اليوم العالمي للسكري

الجمعية الصحية بتبوك تنظم فعالية اليوم العالمي للسكري

منطقة تبوك
الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تطلق فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري

الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تطلق فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري

منطقة تبوك

الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تطلق فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري

الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تطلق فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري
http://almnatiq.net/?p=921839
تبوك- علي العميري

تنطلق فعاليات الحملة الصحية اليوم الأحد التي تنظمها الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري . وأوضح  ممثل الجمعية بتبوك الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحويطي أن هذه الحملة تهدف لتثقيف وتوعية المصابين  بداء  السكري لضرورة الاهتمام بصحة الفم والأسنان لتجنب المضاعفات التي قد يسببها السكري على صحة الفم والأسنان، كما انه سوف يتم استغلال الحملة للتوعية من العادات التي تساهم في الإصابة بداء السكري وطرق تجنبها، وأيضاً أهمية المراجعة الدورية لعيادة طب الأسنان، وأضاف الدكتور الحويطي بأن الحملة سوف تبدأ بمركز طب الأسنان التخصصي ومن ثم بمركز السكر كي تعم الفائدة أكبر عدد من المراجعين. وأكد الدكتور الحويطي بأن الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تسعى دائماً لتفعيل دورها الرائد في تثقيف المجتمع بأهمية العناية بصحة الفم واللثة والأسنان.

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